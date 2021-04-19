«В этом плане Заяц – просто красавчик»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров встал на защиту ушастого героя

На шоу «Маска» рассекретили еще одного участника — Носорога. Он попал в номинацию вместе с Ламой и Зайцем. Но зрители в зале проголосовали за спасение ушастого, поэтому жюри пришлось нелегко — из двух сильных вокалистов они решили разоблачить Носорога. Им оказался Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки International».

После эфира зрители стали делиться впечатлениями от просмотра. В Сети появилось мнение, что Носорог рано покинул проект, на шоу есть откровенно слабые участники, которым самое время уходить. А Туриченко достоин победы, поскольку его вокальные данные — на высоте.

Некоторых «зацепило» другое: зачем спасли Зайца. Именно он из трех претендентов на вылет был самым немузыкальным. На что ведущий проекта Вячеслав Макаров отреагировал у себя в микроблоге:

«Я сегодня понял, что не всегда выигрывает вокал», — признал шоумен. — «Я понимаю, как Заяц берет всех своим талантом, остроумием, харизмой, юмором, и я реально получаю кайф от его выступлений, потому что он очень креативно подходит к выбору репертуара. Понятно, что, если сравнивать с вокалистом-Носорогом, конечно, Заяц уступает по вокалу. Но, друзья, если у вас есть какие-то менее сильные стороны, нужно покрывать их более сильными. И в этом плане Заяц — просто красавчик. Я аплодирую Зайцу стоя!».

Разнообразный репертуар, правильное отношение к шоу, шутки и общение с жюри, работа с образом — все это породило любовь у зрителей к Зайцу и ознаменовало его успех на проекте. «Даже я влюбился», — признался Макаров.

Стоит отметить, что в костюме Зайца жюри давно рассмотрело и расслышало юмориста Тимура Батрутдинова. И совсем скоро станет ясно, правы они или нет, — финал проекта не за горами.

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