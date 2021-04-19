«Никогда не жаловался на здоровье»: сестра Леонида Борткевича назвала причину смерти брата

По словам Галины Финаевой, она видела близкого родственника последний раз два года назад.

Двоюродная сестра солиста «Песняров» Леонида Борткевича Галина Финаева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что привело к смерти ее звездного родственника.

«Я его последний раз видела года два назад. Живу в Ярославле, а он в Минске. Леня никогда не жаловался на здоровье. У него не было проблем с почками, как сегодня все говорят. Просто стало плохо ему в один день. Я думаю, что всему виной сахарный диабет». Галина Финаева

Как отметила Финаева, Борткевич регулярно сдавал тесты на коронавирус, и они были отрицательные.

«Леня к выпивке относился очень осторожно. Я бы не сказала, что он сильно пил. Он был последние дни жизни в реанимации. Рядом с ним была жена и сын Кристиан, сестры. Его никогда не оставляли одного. Однажды он после гастролей заболел воспалением легких. Мы все по очереди ходили к нему и ухаживали за ним», — заявила Финаева.

Напомним, что Леонид Борткевич ушел из жизни 13 апреля. Ему на момент смерти был 71 год.

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