«У меня отняли одну почку»: Владимир Пресняков — старший перенес тяжелую операцию

Музыкант Владимир Пресняков – старший в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о тяжелой операции, которую он не так давно перенес. Ему удалили одну почку.
«Ситуация была очень серьезная. У меня с почками возникли проблемы. К счастью, мне попался очень хороший хирург. У меня в итоге отняли одну почку. Люди живут без нее. В какой-то момент у меня стал болеть бок. Я сначала думал, что просто камень в почке. У меня есть друзья-врачи.
Когда сделали серьезное обследование, то поняли, что надо почку удалять. В ней была злокачественная опухоль. Восстановление идет нормально. Жалею, что какое-то время не могу играть в футбол. Чувствую, что слабоват. Сыну я жаловаться на свое здоровье не хочу».
Жена Владимира Преснякова – старшего Елена, которая также была в студии программы, отметила, что муж долгое время скрывал от нее проблемы со здоровьем.
«Я очень переживаю за него», — сказала она.
Напомним, что Владимир Пресняков – старший в 2018 году перенес инфаркт. К счастью, ему достаточно быстро удалось тогда восстановиться.