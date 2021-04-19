«У меня отняли одну почку»: Владимир Пресняков — старший перенес тяжелую операцию

«Ситуация была очень серьезная. У меня с почками возникли проблемы. К счастью, мне попался очень хороший хирург. У меня в итоге отняли одну почку. Люди живут без нее. В какой-то момент у меня стал болеть бок. Я сначала думал, что просто камень в почке. У меня есть друзья-врачи.

Когда сделали серьезное обследование, то поняли, что надо почку удалять. В ней была злокачественная опухоль. Восстановление идет нормально. Жалею, что какое-то время не могу играть в футбол. Чувствую, что слабоват. Сыну я жаловаться на свое здоровье не хочу».