По моде закатала рукава: Нетребко сочетала сразу четыре тренда в одном образе с шелковым жакетом

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым предстала на праздновании дня рождения певицы Валерии в ярком луке. Звезда оперы примерила малиновый двубортный жакет с черными лосинами и желтыми кроссовками.

Образ певицы соединил сразу несколько современных трендов, по меньшей мере, четыре. Во-первых, в этом сезоне очень популярен шелк и другие броские дорогие ткани вроде парчи и бархата, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». При этом в одеждах из столь заметных материалов теперь ходят не только на праздники. Сияя блеском и роскошью, сейчас вполне можно предстать и на работе, только лишь стоит уравновесить торжественный элемент одежды чем-то обыденным, простым, вроде джинсов или лосин.

Лосины, кстати, второй тренд из комплекта Нетребко. И о нем тоже можно было узнать от Хромченко. Она советовала носить их с жакетами, куртками или кардиганами ниже бедер. Только в этом случае они будут уместны в свете.

Третий тренд, который можно увидеть в образе Анны Нетребко — это желтый оттенок, который мы наблюдаем в ее обуви. В этом году институт цвета Pantone назвал его наряду с серым в числе самых актуальных.

Четвертый тренд — высоко закатанные рукава жакета. Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» советовал их задирать выше локтей. И, желательно, чтобы из-под них выглядывали другие, незакатанные. Например, от лонгслива или рубахи.

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