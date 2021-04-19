«Неваляшка рядом даже не стоит»: в Сети обсуждают уход Носорога из шоу «Маска»

На шоу «Маска» — очередное разоблачение. В этот раз жюри выбирало между Ламой и Носорогом. И именно последний снял маску. Им оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко.

Но не все телезрители согласны с таким решением судей. По мнению некоторых поклонников шоу, именно Носорог, то есть Кирилл должен был как минимум дойти до финала. И то, что он достоит победы, уверены многие.

«Пол России плакало вместе с Туриченко! Какой талантливый, искренний парень!», «Я вообще в шоке, как два крутых вокалиста могли остаться в номинации на вылет», «Как можно было отправить носорога? Такой талант должен был дойти до финала!!!», «Туриченко,ты достоин был финала, не справедливо», — поддерживают Кирилла пользователи YouTube.

В комментариях у Киркорова тоже «жаришка», как любит выражаться Филипп. Некоторые поклонники уверены, что судьи несправедливо выгнали Носорога с шоу.

«Как можно было отправить в номинацию Носорога и Ламу???? Они должны были быть финалистами!!!!», «Неваляшка рядом даже не стоит с Кириллом. Несправедливо», «Нечестно голосовали, выгнали сильного, надо было Неваляшку выгонять, из всех слабее!», «Почему, почему заяц не ушел???», «Боже, совсем эти судья не видят, Носорог достоин победы!», «Это было максимально несправедливо!!!» — пишут фолловеры Киркорова.

У ведущего телепроекта Вячеслава Макарова — не менее накаленная обстановка. Здесь поклонники сильно негодуют и обвиняют жюри в неправильном решении:

«Самое несправедливое решение жюри!», «Зато змея, заяц и неваляшка прошли дальше, бред какой-то… убрали самого сильного участника!», «Зачем??? Почему не дать мальчику дойти до конца??», «Выгнали самого голосистого и оставили клоунов», «Как может остаться заяц и уйти носорог?! Тащат змею и крокодила откровенно, а такие вокалисты уходят. Несправедливо», — негодуют в комментариях.

Во второй полуфинал, таким образом, прошли Змея, Крокодил, Неваляшка и Лама.

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