По моде: Брежнева после советов Хромченко предстала на публике в кипенно-белых джоггерах

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» заверил зрительниц, что включать в свой повседневный лук спортивные вещи теперь не только не считается дурным тоном, но и модно. Он сам частенько появляется в свете в джоггерах, которые в народе именуют просто трениками.

Правда, чаще всего брюки для физкультуры он все-таки разбавляет какими-то на первый взгляд несочетаемыми вещами, вроде партикулярного пиджака или тренча. И именно такое сочетание сегодня считается актуальным.

По словам стилиста, мода на включение в базовый гардероб худи и тренировочных брюк появилась из-за пандемии и самоизоляции. В этот период люди привыкли к комфорту и не пожелали с ним расставаться.

Вера Брежнева поддержала этот тренд и в последнее время частенько предстает на публике вне работы в образах со спортивными элементами. Нередко ее можно увидеть в кипенно-белых джоггерах. Этот оттенок тоже сейчас весьма актуален и вновь из-за пандемии. Дизайнеры одежды стали разрабатывать модели в данном колоре, отдавая дань уважения медикам, которые боролись и борются с коварным вирусом. Об этом ранее рассказывала ведущая шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко. Она заметила, что актуальный тон всегда освежает образы, но не советовала носить ярко-белые вещи в комбинации с разбавленными белыми, вроде оттенков экрю, слоновой кости, миндального молока или топленого молока.

Смотрите также