В блеске золота: невестка Орбакайте пришла на вечеринку в «металлическом» топе и юбке

С отменой запрета на концерты, вечеринки и мероприятия в стране многие знаменитости устремились на гастроли. Практически каждый день то тут, то там звездные именинники устраивают торжества и вечеринки. С новой силой прокатилась череда конкурсов, презентаций и тусовок. И каждое событие — это целый фейерверк эмоций, торжество стиля и моды, взрыв эмоций и страстей.

Сначала Анастасия Ивлеева закатила вечеринку по случаю своего юбилея. Девушка не просто шумно отпраздновала день рождения. Это был настоящий бал в стиле кибер-барокко, на котором селебрити выгуляли роскошные наряды и аксессуары.

Многие захотели повторить успех Ивлеевой и стали организовывать подобные торжества. На одном из них побывала невестка Кристины Орбакайте, Алена Краснова. Жена Никиты Преснякова отправилась на тусовку, где гостям нужно было выдержать дресс-код.

Краснова появилась на тусовке в «металлическом» асимметричном топе из мятого «золота». Дополнили образ длинная струящаяся юбка в тон и диадема из золотистой бахромы.

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