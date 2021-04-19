До свидания, шевелюра: как теперь выглядит Зиверт с короткой стрижкой

Певица Юлия Зиверт (Zivert) взошла на пьедестал славы в России в образе дивы с роскошными длинными локонами. Она появлялась на публике то с крутыми кудрями, то с прямыми волосами, то с их новым цветом или оттенком… Как оказалось, эти бьюти-эксперименты не прошли даром для ее шевелюры.

В личном блоге звезда показала несколько фотографий с новым образом. Такой ее поклонники еще не видели, по крайней мере, в пору популярности. Певица сделала короткую стрижку по плечи и объяснила причину своей смены имиджа.

«Ну что, кто там думал, что я не рискну подстричься? Я вот обновила свою энергию, и мне так легко. Сейчас будете говорить: «Ну зачем ты обрезала такие шикарные волосы?» Но, по секрету вам скажу, после всевозможных манипуляций на съемках и концертах шикарного там мало чего осталось. А то, что уже невозможно спасти, надо отрезать, и это, кстати, не только волос касается. Но эти десять фотокарточек, впрочем, не о волосах. Тут радостная, перерожденная я хочет сообщить вам, что впереди съемки 3 клипов», — написала Зиверт в Instagram.

А вам нравится новая прическа артистки?

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