«Ты покорил мое сердце!»: Киркоров растаял от таланта Носорога на шоу «Маска»

В первом полуфинале шоу «Маска» жюри рассекретило Носорога. Как судьи догадывались, им оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Он исполнил песню Филиппа Киркорова «Мы так нелепо разошлись» и покорил сердце поп-короля.

Киркоров много теплых слов сказал в адрес Туриченко на проекте. Он признал, что юноша невероятно искренен в своих эмоциях, и поблагодарил его за слезы, которые текли по щекам героя. И уже после выпуска певец снова обратился к участнику «Маски» у себя в микроблоге.

«Носорог, ты покорил страну. Кирилл Туриченко, ты покорил мое сердце! Слишком талантлив, слишком ярок. У тебя открыты все дороги. Дерзай!», — обратился к артисту Киркоров.

Подписчики Киркорова принялись делиться своими впечатлениями от прошедшего эфира. Многим показалось несправедливым решение жюри.

«Как жаль, что этот мальчик ушел из шоу. Самый красивый голос. Необыкновенный. Хрустальный. Чистый. Искренний», «Очень жаль, что ушел Носорог, то есть Кирилл. Очень талантливый парень!!!», «Даже не думала, что Кирилл так поет… зачем он в группе «Иванушки», когда ему нужно петь отдельно. Он крутой», «Неваляшка рядом даже не стоит с Кириллом. Несправедливо», «Браво! Лучший! Победитель!» — написали в комментариях подписчики Киркорова.

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