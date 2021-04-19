«На весну и на осень самое оно»: Бородина похвасталась новеньким кожаным тренчем

Ведущая телепроекта «Дом-2» на «Ю» и «ББ шоу» на ТНТ Ксения Бородина — хозяйка внушительного гардероба. У девушки масса модных вещей, и коллекция постоянно пополняется. Накануне Бородина приобрела новый тренч, чтобы выгулять его в похолодавшей Москве, и похвасталась обновкой в микроблоге.

Бородина устроила примерку и сняла ее на видео. Она рассказала, что выбирала из нескольких вариантов, но остановилась на черном кожаном тренче.

«Они очень клевые. На весну и на осень, мне кажется, самое оно, я такое люблю», — призналась звезда.

Девушка покрутилась перед зеркалом, разглядывая себя с разных сторон. Фасон «халат» на длинном поясе и с ремнями на манжетах пришелся по душе моднице.

Смотрите также