«Жабьи цвета – это мое»: Собчак в болотно-кислотном прикиде вышла в свет

Телеведущая и блогер выгуляла пиджак и юбку в стиле пэтчворк с салатовыми кроссовками.

Известная журналистка, блогер Ксения Собчак — завсегдатай светских тусовок и мероприятий. Девушка регулярно выходит в свет, выгуливая самые разные наряды: от платьев и костюмов до кэжуал и оригинальных аутфитов.

На этот раз Собчак вышла в свет в жакете болотного цвета, юбке миди в стиле пэтчворк с люрексом и салатовых кроссовках. Под фото модница сообщила:

«Все-таки жабьи цвета — это мое!».

Подписчики Ксении поспешили дать обратную связь любимице. Кто-то согласился, что такая палитра ей к лицу, а кто-то, напротив, привнес перчинки в обсуждение.

«Очень нравится!», «Вот все равно нет вкуса, хоть все и дорогое…», «Цвета да. И девушка красивая. Но прикиду отказать», «В целом все норм, все по-жабьему!», «Жабий сарказм!», «Почему это они жабьи? Это разные оттенки «лимончика», «Авоська, юбка из нескольких старых, дедов щегольской пиджак и братовы кроссовки — все, образ для красной дорожки готов!» — прокомментировали образ модницы фолловеры.

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