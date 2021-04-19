«Ни одного грамма фотошопа»: 65-летняя помолодевшая Долина показала себя крупным планом

Не так давно в эфире шоу «Звезды сошлись» Лариса Долина произвела фурор. Легенда эстрады появилась в студии в элегантном красном костюме, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Певица рассказала, как ей удалось так похудеть и помолодеть.

После проекта Долину стали обсуждать хейтеры. Многие упрекали диву в злоупотреблении пластикой, филлерами, фотошопом. И певица решила бороться с этим негативом. Она поделилась своим снимком, на котором показала себя крупным планом. Портрет Долина подписала так:

«Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг», — призналась звезда.

65-летняя знаменитость решила поделиться таким снимком в качестве мотивации для поклонниц. Она подчеркнула, что любая женщина может выглядеть красивой. Нужно лишь приложить усилия. Но не все фолловеры поддержали певицу и даже здесь углядели подлог.

«Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?», «Что нет фотошопа, может, вы и правы, но что куча пластики и липосакции, то видно, наверное, и слепому», «Фотошоп!!! И многооооо денег. Чтобы сделали из тебя куклу», «Очень очень-очень хороший макияж», «Усилий??? Или денег???» — вопрошали в комментариях.

Смотрите также