«Буду болеть за него»: звезда «Маски» Кирилл Туриченко рассказал о своих фаворитах на шоу

В полуфинале проекта «Маска» рассекретили Носорога. Как догадалось ранее жюри, в костюме рогатого млекопитающего выступал Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки International». После разоблачения артист не смог сдержать своих эмоций и даже расплакался.

Проект стал для Туриченко настоящей минутой славы. Жюри было покорено его талантом и вокальными возможностями. Сам Кирилл задумался о сольной карьере: «Очень многие ждут моего сольного концерта, и я уже работаю над этим!»

Подводя итоги своего участия в проекте, артист признался, что шоу стало для него настоящей музыкальной сказкой. Любовь поклонников, поддержка жюри, творческая атмосфера на площадке окрыляли и вдохновляли.

«На проекте я чувствовал крутейшую дружелюбную атмосферу!

Я обрел настоящего дружище Зайца и мою родственную душу, моего брата Ламу (буду болеть за него)», — рассказал артист.

Кстати, именно Ламу ведущий шоу Вячеслав Макаров считает самым загадочным персонажем. Все версии, кто может скрываться в этом костюме, кажутся далекими от истины.

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