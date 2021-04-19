«Когда слова не нужны»: Бузова полюбовалась собой в розовом мини-платье и белом жакете

После перезапуска телепроекта «Дом-2» на канале «Ю» Ольга Бузова приняла решение покинуть шоу. Девушка долгое время была его лицом, сначала в качестве участницы, а затем — телеведущей. Но сейчас ее внимание сосредоточено на сольных проектах, совмещать которые со съемками телестройки очень сложно.

Но ведущей «ББ шоу» Ольга Бузова осталась. Проект в формате остросоциального ток-шоу выходит на телеканале ТНТ. Девушка регулярно участвует в съемках. И часто делится закулисьем. На этот раз она показала свой образ перед выходом в студию.

«Когда слова не нужны», — заключила звезда.

Поверх мини-платья розового цвета Бузова накинула белый удлиненный двубортный жакет. Обувь девушка выбрала совершенно летнюю — яркие сабо на каблучке. Прическа девушки тоже включала круизные нотки — любимый Ольгой высокий хвост украсил платок-каре.

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