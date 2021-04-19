Пустил слезу: муж Анны Нетребко не сдержал эмоций после разоблачения Носорога на «Маске»

В десятом выпуске шоу «Маска» — очередной взрыв эмоций. Вся палитра чувств накрыла членов жюри, участников и поклонников — от изумления и шока до слез и тоски.

Рассекреченным оказался Носорог. В костюме крупного млекопитающего скрывался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Его узнали уже давно: Регина Тодоренко убедительно доказала ранее, что перед ними именно Кирилл. Так и вышло. Музыкант после разоблачения не смог сдержать эмоций и заплакал.

Вслед за Туриченко «заплакал» и знаменитый фанат проекта, оперный певец, муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов. После разоблачения героя звезда сцены отметился в комментариях.

«Как я болел за Носорога», — поведал Эйвазов и добавил эмодзи со слезами.

Муж Нетребко очень часто делится своими впечатлениями от проекта и его участников. Более того, в новом выпуске певица Валерия привела массу аргументов в пользу того, что именно Эйвазов скрывается в костюме Ламы.

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