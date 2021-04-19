Модный лайфхак: Бородина показала, как при помощи кроп-топа создать интересный образ с рубашкой и юбкой

Девушка на глазах подписчиков преобразила «простоватый» прикид в «крутой».

Телеведущая Ксения Бородина регулярно пополняет свой гардероб модными вещами. На этот раз ее обновками стали кожаный комплект нежного кремового оттенка, состоящий из кроп-топа и юбки-карандаш с разрезом впереди, и белая рубашка. Девушка тут же примерила новинки, чтобы похвастаться ими перед подписчиками.

Снимая на видео свою примерку, Бородина задумалась:

«Я вот так вот оделась, вроде бы все прикольно, круто. Но мне кажется, как-то простовато», — поразмышляла модница.

И решила надеть поверх рубашки кроп-топ. Он составил комплект с юбкой, Ксения застегнула его и стала красоваться, оценивая полученный результат.

«На мой взгляд, так намного круче, чем без топа, — уверена девушка. — Лайфхак такой».

Бородина с удовольствием оценила получившийся результат. Очевидно, что он ее удовлетворил.

Смотрите также