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«Спасибо тебе за слезы искренности»: судьи «Маски» поддержали расплакавшегося солиста «Иванушек»

Кирилл Туриченко не смог сдержать эмоций.

«Спасибо тебе за слезы искренности»: судьи «Маски» поддержали расплакавшегося солиста «Иванушек»
Кирилл Туриченко. Фото: instagram.com/kirillturichenko/

В первом полуфинале шоу «Маска» на телеканале НТВ разоблачили участника, выступавшего в костюме Носорога. Им оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Вокалист не смог сдержать эмоций и расплакался после того, как снял маску.

«Я всегда думал об этой финальной речи, — сказал Кирилл Туриченко. — Простите. Сейчас… Я очень рад, что стою на этой сцене. Я думал, что вылечу раньше, честно говоря. Но тот шанс, который мне дали здесь, — проявить себя, и как это произошло, как вы это почувствовали — мне это очень дорого. Мне этого не хватало. Спасибо за слова, которые вы мне говорили. Вы безумно крутые. Спасибо НТВ и «Маске», что дали мне этот шанс».

В маске Носорога Кирилл Туриченко
Кирилл Туриченко расплакался после разоблачения на шоу «Маска». Фото: кадр передачи

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров, всегда восхищавшийся номерами Носорога, поблагодарил Кирилла Туриченко за искренность, а когда тот пел финальную песню «Мы так нелепо разошлись», вышел на сцену поддержать его.

«Спасибо тебе за яркое творчество, за слезы искренности, — обратился к Туриченко Киркоров. — Но что-то заканчивается для того, чтобы что-то другое могло начаться. Миллионы сейчас ахнули у экрана, они и не подозревали, что ты так можешь!»

В маске Носорога Кирилл Туриченко
Филипп Киркоров поддержал Кирилла Туриченко во время исполнения песни «Мы так нелепо разошлись». Фото: кадр передачи

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