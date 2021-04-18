«Мой родной Султан»: Киркоров не сдержал эмоций, увидев 88-летнего отца на шоу «Маска»

Поп-король клянется, что не знал о намерениях Бедроса Филипповича выйти на сцену проекта.

На шоу «Маска» в это воскресенье, 18 апреля, появились еще два участника – Султан и Слоник. Обоих разоблачили сразу же после выступлений. Слоником оказалась певица Наташа Глюкоза, а Султаном – пожилой отец Филиппа Киркорова Бедрос Филиппович.

Поп-король, который является председателем судейской коллегии шоу «Маска» признался, что появление отца на сцене стало для него полной неожиданностью.

В Instagram Филипп Киркоров написал, что невероятно горд папой, которому летом исполнится 89 лет.

«Мой родной Султан! До сих пор не могу отойти от приятного шока. Можете верить или нет, но я действительно не знал, что под маской Бедрос. Это факт. Мой папа! Просто герой! Горжусь и восхищаюсь! И кто поверит, что Бедросу летом уже 89 лет исполнится», — высказался Филипп Киркоров.

Он добавил, что находится под впечатлением от выступления отца, рискнувшим в своем возрасте петь в душной маске, и назвал Бедроса своим кумиром.

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