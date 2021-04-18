«Ревва живет у нас дома, а я – у него»: на шоу «Маска» разоблачили приглашенного Слоника

Вокалистка объяснила, почему ее имя верно назвал один из членов жюри.

В это воскресенье, 18 апреля, выпуск шоу «Маски» был необычным. В нем принимали участие сразу два приглашенных гостя – Султан и Слоник.

Султан открывал проект, а затем снял с себя маску. В ней оказался отец Филипп Киркорова Бедрос Киркоров.

А ближе в финалу выпуска на сцену вышел Слоник, исполнив песню «Плачу на техно». В чем не сомневались члены жюри, так это в том, что в маске – женщина.

У судей было несколько версий – Анна Ардова, Эвелина Бледанс, Анна Хилькевич. Александр Ревва предположил, что Слоник – это Наталья Глюкоза. Та, кстати, общалась со сцены с жюри в знаменитой манере шоумена.

Когда Слоник снял маску, оказалось, что Ревва был прав.

«Это все потому, что Ревва живет у нас дома, а я живу у него. Не знаю, как от тебя еще скрываться, — заявила Наташа Глюкоза. – Да, Саш, это я от тебя набралась».

Филипп Киркоров признался, что во время выступления чувствовал, что в маске Глюкоза.

«Перла харизма Наташи нашей, – отметил поп-король. — Ты наша девочка, наша красотка. Спасибо, что пришла».

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