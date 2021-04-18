«Яхта. Парус»: Проскурякова в белых брюках и блузке отправилась на морскую прогулку

Известный музыкант Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Никой в эти дни отдыхает в Дубае. Супруга композитора рассказывает поклонникам о том, как шикарно проводит время в Арабских Эмиратах.

Одно из развлечений – прогулка на белоснежной яхте.

«Яхта. Парус. День второй. Спасибо за приглашение нашим замечательным друзьям», — подписала фото в Instagram Юлия Проскурякова.

Юлия показала три снимка, на которых она запечатлена во время морской прогулки. Оделась молодая женщина в морском стиле. Проскурякова облачилась в белые брюки и белый топ-майку, а поверх надела блузку голубого цвета рубашечного кроя.

Поклонники Юлии Проскуряковой с восторгом отреагировали на эти кадры.

«Здорово! Рада за вас! Никогда там не была… Очень хотелось бы», «Яхта, парус… Жаль не август, как в песне. Вы очаровательны», «Юлия, вы прекрасны! Очень легкий образ», «Как же вам идет белый и голубой», — высказываются в Сети.

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