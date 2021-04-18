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«Не могу поверить в то, что сейчас озвучу»: Валерия считает, что в костюме Ламы на «Маске» муж Анны Нетребко

Певица «вычислила» вокалиста по его подсказкам.

«Не могу поверить в то, что сейчас озвучу»: Валерия считает, что в костюме Ламы на «Маске» муж Анны Нетребко
У жюри нет единой версии по поводу того, кто в костюме Ламы. Фото: телеканал НТВ

Член жюри шоу «Маска» телеканала НТВ певица Валерия призналась, что не находила себе места после предыдущего выпуска проекта. Во время него, напомним, участник в костюме Ламы заявил, что он и Валерия планировали записать дуэт.

В десятом выпуске певица Валерия заявила, что по подсказкам смогла «вычислить», кто же в костюме Ламы.

«У Ламы хорошая академическая подготовка, он намекает на корриду, а это отсыл к опере «Кармен». Карьера этого певца и началась с исполнения арии из этой оперы, а еще он сказал, что пишет стихи и посвящает их своей жене. Друзья мои, у меня сердце сейчас выскочит. Я не могу поверить в то, что я сейчас озвучу. Это Юсиф Эйвазов!» — сказала певица Валерия.

Единственное, чего вокалистка не помнит, так это намерения записать дуэт в Юсифом Эйвазовым.

Валерия предположила, что в костюме Ламы – Юсиф Эйвазов
Валерия предположила, что в костюме Ламы – Юсиф Эйвазов. Фото: кадр передачи

«Это невозможно, — сказал Филипп Киркоров. – Юсиф сейчас поет в спектакле в Санкт-Петербурге.  – Но если в маске Юсиф – это невероятно!»

Лама же на предположение Валерии отреагировал с юмором.

«Валерия, не смею вам возражать, я могу быть и Надеждой Кадышевой. Главное – запишите со мной дуэт», — сказал участник шоу «Маска».

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