«Не могу поверить в то, что сейчас озвучу»: Валерия считает, что в костюме Ламы на «Маске» муж Анны Нетребко

Член жюри шоу «Маска» телеканала НТВ певица Валерия призналась, что не находила себе места после предыдущего выпуска проекта. Во время него, напомним, участник в костюме Ламы заявил, что он и Валерия планировали записать дуэт.

В десятом выпуске певица Валерия заявила, что по подсказкам смогла «вычислить», кто же в костюме Ламы.

«У Ламы хорошая академическая подготовка, он намекает на корриду, а это отсыл к опере «Кармен». Карьера этого певца и началась с исполнения арии из этой оперы, а еще он сказал, что пишет стихи и посвящает их своей жене. Друзья мои, у меня сердце сейчас выскочит. Я не могу поверить в то, что я сейчас озвучу. Это Юсиф Эйвазов!» — сказала певица Валерия.

Единственное, чего вокалистка не помнит, так это намерения записать дуэт в Юсифом Эйвазовым.

«Это невозможно, — сказал Филипп Киркоров. – Юсиф сейчас поет в спектакле в Санкт-Петербурге. – Но если в маске Юсиф – это невероятно!»

Лама же на предположение Валерии отреагировал с юмором.

«Валерия, не смею вам возражать, я могу быть и Надеждой Кадышевой. Главное – запишите со мной дуэт», — сказал участник шоу «Маска».

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