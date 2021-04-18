«Еле дышал там»: жюри шоу «Маска» узнало, кто прятался в костюме Султана

В это воскресенье на телеканале НТВ состоялся первый полуфинал самого рейтингового шоу «Маска», в котором остались всего шесть участников.

Задачу жюри усложнили, пригласив на проект гостей в костюмах Султана и Слоника. Выступление Султана открыло десятый выпуск. Артист исполнил песню из фильма «Кавказская пленница» «Если б я был султан». Во время номера жюри услышали акцент и предположили, что в костюме могут быть Михаил Галустян, Евгений Петросян, Гарик Мартиросян и даже Геннадий Хазанов.

«Маска увеличивает его рост на треть, там может быть Миша Галустян», – высказался Тимур Родригез.

Но когда Султан разоблачился, больше всех был удивлен Филипп Киркоров – на сцене стоял его отец Бедрос Филиппович.

«Я еле дышал там. Но ради «Маски» пошел до конца. Здоровья тем, кто придумал эту игру», — сказал Бедрос Киркоров.

Больше всех веселилась певица Валерия. Она чувствовала себя взявшей реванш.

«А кто-то говорил, почему я мужа не узнала», — сказала Валерия поп-королю, не узнавшему собственного отца.

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