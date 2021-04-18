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«У тебя классный муж – Ананас»: Филипп Киркоров обратился к Валерии на шоу «Маска»

Председатель судейской коллегии поздравил певицу с днем рождения.

«У тебя классный муж – Ананас»: Филипп Киркоров обратился к Валерии на шоу «Маска»
Филипп Киркоров и певица Валерия. Фото: телеканал НТВ

Член жюри шоу «Маска» певица Валерия 17 апреля отметила свое 53-летие. А потому полуфинальный выпуск проекта в это воскресенье, 18 апреля, начался с поздравлений в адрес именинницы. Слово взял председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

«Поздравляю тебя, честную, справедливую, талантливую, — обратился к Валерии поп-король. — Ты потрясающая мама потрясающих детей. У тебя классный муж – Ананас, а ты добрая фея Фиона, которая дарит всем любовь и радость».

Валерия была тронута словами, сказанными в ее адрес Филиппом Киркоровым.

«Спасибо, люблю вас всех, чувствую, что вы уже стали моей семьей», — поблагодарила вокалистка коллег по шоу «Маска».

Филипп Киркоров поздравил Валерию от имени судейской коллегии «Маски»
Филипп Киркоров поздравил Валерию от имени судейской коллегии «Маски». Фото: кадр передачи

По случаю своего дня рождения Валерия предстала в платье под серебро, а голову украсила ободком, который венчали две «серебряные» вишни.

Напомним, в эфире НТВ идет уже десятый из двенадцати выпусков второго сезона шоу «Маска». Ожидается, что он будет полон сюрпризов и неожиданностей.

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