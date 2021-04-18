«Великолепна!»: Тимур Родригез отреагировал на Ани Лорак, позирующую в купальнике цвета топленого молока

Певица Ани Лорак уже несколько дней наслаждается отдыхом на Мальдивах. За сравнительно небольшой промежуток времени вокалистка успела продемонстрировать несколько купальников и вместе с ними свою великолепную фигуру.

Снимки в бикини и монокини появляются в Instagram Ани Лорак с завидной регулярностью и всякий раз собирают огромное количество лайков и восторженных комментариев подписчиков.

На этот раз Ани Лорак позирует в роскошном слитном купальнике цвета топленого молока.

«Я так люблю солнце!» — призналась певица под фото.

На снимке певица стоит вполоборота, от чего кажется еще стройнее и изящней. Первым на игривый кадр отреагировал шоумен Тимур Родригез.

«Great!» — написал он на английском, что в переводе может означать «великолепна».

Поклонники Ани Лорак с восторгом отреагировали на ее невероятно красивое фото.

«А мы любим вас. Какая же вы нереально нежная и красивая», «Каролина, вам так идет белый! Вы – солнышко», — высказываются в Сети.

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