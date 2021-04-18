«Дива!»: Лариса Долина в струящемся черном платье предстала на шоу «Ну-ка, все вместе!»

В это воскресенье, 18 апреля, на телеканале «Россия» вышел в эфир новый выпуск шоу талантов «Ну-ка, все вместе!». Эта программа стала заключительной в отборочном туре проекта. Во время нее разыграется два оставшихся места в финале.

Специальным гостем шоу стала известная вокалистка Лариса Долина. Ее выступление и открыло выпуск. Лариса Александровна исполнила свой хит «Стена», сорвав аплодисменты.

«Невероятный день! Невероятный гость! Легенда нашей страны. Дива — Лариса Долина, — представил звезду ведущий шоу «Ну-ка, все вместе!» Николай Басков. — Для меня большая честь видеть на программе такого эксперта. Стена станет сегодня мощнейшей с Ларисой Долиной».

Для появления на телеэкране заметно постройневшая певица выбрала наряд, подчеркивающий ее фигуру. Черное платье облегало стан Ларисы Долиной, делая вокалистку еще более изящной.

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