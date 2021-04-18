«Весь мир сейчас мне завидует»: Ирина Дубцова запечатлелась с Анной Нетребко, облаченной в малиновый жакет

Певица встретилась с оперной дивой на вечеринке у Валерии.

Известная певица Валерия устроила пышную вечеринку по случаю своего дня рождения. В минувшую субботу, 17 апреля, вокалистке исполнилось 53 года. Поздравить певицу собрались ее близкие и звездные друзья. Веселье продолжалось почти до самого утра, виновница торжестве и ее гости зажигали на танцполе, демонстрируя отличную физическую подготовку.

Среди приглашенных на торжество оказались певица Ирина Дубцова и звезда мировой сцены Анна Нетребко. В какой-то момент они пересеклись во время шумной вечеринки. Ирина Дубцова тут же запечатлела сей исторический момент.

«Смотрите, в какой компании я. Весь мир сейчас мне завидует», — прокомментировала видео в Instagram Ирина Дубцова.

Анна Нетребко, как всегда, выглядела и в тот вечер очень ярко. Звезда мировой оперной сцены облачилась в жакет малинового оттенка – цвета, который очень идет брюнеткам.

больше по теме Нетребко поддержала тренд на цветочный принт, выбрав платье из органзы В нем оперная дива вместе с мужем прогулялась по Красной площади.

Стоит напомнить, что Ирина Дубцова – участница второго сезона шоу «Маска». Певица выступала в костюме Единорога и была разоблачена в восьмом выпуске проект.

Смотрите также