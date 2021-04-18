Роял-вилла с выходом на частный пляж и рестораном: Яна Рудковская похвасталась шикарным отдыхом на Мальдивах

Продюсер с мамой, мужем и сыном Сашей устроили себе роскошные каникулы в экзотической стране.

Светская львица Яна Рудковская с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, сыном Сашей и мамой в минувшую пятницу отправились отдыхать. Продюсер сразу не стала сообщать, в какую страну отбывает ее семейство, предложив подписчикам угадать это. Вариантов у тех было не много. Зная, как Яна Рудковская любит Мальдивы, те сразу поняли, что звезда отправилась именно туда. И не ошиблись. Уже второй день в Instagram Яны и ее мужа и сына появляются фото и видео, рассказывающие об их отдыхе на Мальдивах.

Продюсер поделилась в сторис кадрами, на которых запечатлела виллу, где на время каникул поселилась ее семья. Огромная территория, бассейн, выход на частный пляж с рестораном.

«Роял-вилла, большой красивый бассейн, частный пляж с собственным рестораном. Все это очень красиво!» — комментирует за кадром Яна Рудковская.

Младшего сына Арсения родители с собой решили не брать, рассудив, что крохе нечего делать в жаркой стране. Мальчик остался дома с няней и дедушкой.

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