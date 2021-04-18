«Платья на мне уже висят»: Волочкова пожаловалась на худобу

Жизнь Анастасии Волочковой буквально кипит. Постановки в театре, тренировки, различные ток-шоу, а теперь еще и кино. В таком ритме немудрено скинуть лишние килограммы. Что и сделала Анастасия. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в платье цвета хаки и пожаловалась на экстремальное похудение.

«Платья на мне уже висят. Готовимся к съемке «Игра в Кино». Я дико волнуюсь. Сколько же я всего успеваю за день!» — написала Волочкова.

Недавно балерина рассказала, что с лета прошлого года счастлива в отношениях со своим возлюбленным по имени Олег. Они познакомились в нотариальной палате, а теперь живут в доме Анастасии. Известно, что мужчина младше, ему 38 лет.

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