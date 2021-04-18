«Это и есть кино»: Литвинова рассказала о своих снах

На днях Рената Литвинова сообщила фанатам прискорбную для нее новость. Из квартиры режиссера улетел голубь, которого она приручила некоторое время назад и даже дала ему имя Сережа. На этот раз актриса разоткровенничалась и рассказала о своих снах.

«Почти каждую ночь я вижу сны, они меняются — то детективные, то страшные, то вещие и сказочные. Я обожаю жанр снов — это и есть кино. И главное — безумные, где есть волшебство…» — написала Литвинова.

Напомним, недавно Рената представила публике свою новую работу. Фильм «Северный ветер» был снят по мотивам пьесы, над которой она работала с 2017 года. Главные роли в картине сыграли сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие известные актеры.

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