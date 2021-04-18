«Выпуск будет полон сюрпризов»: ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров интригует событиями полуфинала

Шоумен уверен, что после выпуска будет горячее обсуждение его деталей.

Первый полуфинал самого рейтингового шоу телеканала НТВ «Маска» выйдет в эфир в это воскресенье, 18 апреля. В проекте к этому моменту осталось всего шесть участников, остальные восемь разоблачены.

Каждый выпуск шоу «Маска» был эмоциональным и фееричным, с накалом страстей и событиями, которые обсуждались телезрителями на протяжении недели.

Как обещают судьи проекта и его ведущий Вячеслав Макаров, полуфинал будет еще ярче, чем предыдущие программы.

«Сегодняшний выпуск будет полон сюрпризов и неожиданностей! Эмоциональный взрыв!» — написал на своей страничке в Instagram Вячеслав Макаров.

По традиции, ведущий «Маски» после шоу проведет прямой эфир для подписчиков и поклонников проекта.

«Поверьте, будет что обсудить», — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, чуть ранее о том, что десятый выпуск «Маски» выдался по-особенному эмоциональным, говорила певица Валерия, являющаяся судьей проекта.

Добавим, что гостями полуфинала станут маски Слоника и Султана. Кто в них, телезрители узнают в воскресенье вечером.

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