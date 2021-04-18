«Марк Лео был в восторге»: Лопырева показала подросшего сына от Булатова

Виктория Лопырева родила бизнесмену Игорю Булатову сына, которому дали необычное имя Марк Лео. Практически все свое время модель с мальчиком, которому недавно исполнилось два года, проводит в Дубае. Предприниматель же остался в России, не так давно он занял кресло чиновника. В своем Instagram Виктория поделилась снимками с повзрослевшим сыном и рассказала, как они побывали в парке аттракционов.

«Марк Лео был в восторге», — написала Лопырева.

Подписчики отметили, что мальчик очень похож на папу.

«Какие красивые! Милые! Папина копия», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно стало известно, что Лопырева получила должность в Москве. Блондинка возглавит отдел в Ассоциации менеджеров России.

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