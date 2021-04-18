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Режиссер Чаруша рассказала, за что Тарасову любят зрители

Актриса отмечает свой 27-й день рождения 18 апреля.

Режиссер Чаруша рассказала, за что Тарасову любят зрители
Аглая Тарасова. Фото: instagram.com/aglayatarasova

Актриса Аглая Тарасова отмечает день рождения. 18 апреля ей исполнилось 27 лет. За ее плечами работы в более чем двух десятках фильмов, включая такие как «Лед», «Лед-2», «Марафон желаний» и другие. Сценарист и режиссер Дарья Чаруша называет Аглаю одной из самых перспективных актрис современности.

«Я считаю, что она — одна из самых перспективных и неординарных актрис в своей возрастной категории и вообще среди артистов. Аглая очень щедрая, она много отдает на экране, поэтому люди ее любят», — сказала Чаруша ФАН.

День рождения актриса будет отмечать в кругу семьи. Эту информацию подтвердила ее пиар-директор.

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