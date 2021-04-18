«Эмоции зашкаливали»: певица Валерия высказалась о полуфинале шоу «Маска»

На телеканале НТВ подходит к своему завершению второй сезон самого охраняемого проекта – шоу «Маска», в котором остались всего шесть участников.

В это воскресенье, 18 апреля, в эфир выйдет десятый по счету, полуфинальный выпуск программы.

Одна из членов жюри шоу певица Валерия на своей странице в Instagram дала понять, что телезрителей ждет нечто невероятное.

«Эмоции и наши, и участников зашкаливали. Когда посмотрите, поймете, о чем говорю», — поделилась певица Валерия.

Накануне, 17 апреля, вокалистка отметила свой день рождения, Валерии исполнилось 53 года. И коллеги по шоу «Маска» тепло поздравили ее с прекрасной датой, сказав несколько теплых слов.

Напомним, ранее о том, что полуфинал шоу «Маска» выдался на редкость фееричным, сообщал председатель судейской коллегии Филипп Киркоров. Поп-король поделился в Instagram видео, на котором запечатлена его реакция на разоблачение одного из участников шоу. Стоит добавить, что в десятом выпуске примут участие приглашенные маски – Слоник и Султан.

Смотрите также