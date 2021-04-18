«Это прекрасно»: 46-летняя Натали запечатлелась в бикини

Творческую карьеру певица Натали начала в возрасте 20 лет. Ее песня «Ветер с моря дул» стала настоящим хитом, который и по сей день часто вспоминают на радиостанциях. С тех пор прошло много времени, артистка успела несколько раз стать мамой, повзрослела, вернулась на сцену. В свои 46 она смело позирует в бикини, а фото делится с фанатами в своем Instagram. Артистка отдыхает на Мальдивах и позирует в океане, облачившись в сине-красный купальник.

«Это прекрасно! Красота – страшная сила! Хорошего отдыха!» — писали пользователи Сети.

Напомним, также на Мальдивах в эти дни отдыхает Яна Рудковская с Евгением Плющенко и Гном Гномычем.

Смотрите также: