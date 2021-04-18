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Первое фото: Джанабаева показала крошечную ручку новорожденной дочки

Недавно артистка родила третьего ребенка Валерию Меладзе.

Первое фото: Джанабаева показала крошечную ручку новорожденной дочки
Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

Альбина Джанабаева и Константин Меладзе недавно стали родителями в третий раз. Певица родила долгожданную дочку. Имя малышки супруги пока не рассекретили, а вот первым снимком дочки Альбина уже поделилась в своем Instagram. Она опубликовала кадр, на котором запечатлела крохотную ручку девочки.

«Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас», — написала Джанабаева.

Фанаты засыпали ее добрыми пожеланиями.

«Пусть принцесса растет здоровенькой и счастливой!  Как это мило, счастья малышке!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в семье Альбины и Валерия растут двое старших сыновей, младшему из которых Луке всего шесть лет. А старшего – Костю артистка родила музыканту 17 лет назад.

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