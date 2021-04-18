«Завтрак «сюрприз» с Селин»: Арсений Шульгин приготовил необычный подарок ко дню рождения Валерии

Молодой бизнесмен Арсений Шульгин опубликовал в Stories личного микроблога фотографию пышного букета белых и красных роз. Примечательно, что это была только часть подарка для любимой матери знаменитости.

Напомним, недавно певица Валерия отметила свое 53-летие.

В день рождения артистки ее младший сын Арсений приехал с женой Лианой в гости к маме. Шульгин в тайне от жены продюсера Иосифа Пригожина привез дочь Селин. Валерия совсем не догадывалась, что поздравлять ее приедет внучка.

«Утром приехали на завтрак «сюрприз» с Селин. Поздравили мамулю с ее днем. Встреча с Селинкой для нее — теперь всегда самый лучший подарок. Важнее любых материальных», — признался Арсений.

Кстати, на вечернем концерте в честь праздника Валерия спела песню, которую посвятила малышке. Невестка артистки запечатлела выступление с треком «Доброй ночи». Лиана призналась, что исполнение Валерии тронуло ее до слез.

Напомним, ранее Шульгина опубликовала одно из любимых совместных фото со свекровью. Таким способом Лиана поздравила Валерию с днем рождения.

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