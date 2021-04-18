«Моя любимая»: Инна Маликова в платье с трендовой бахромой запечатлелась с Валерией

Коллега и приятельница певицы Валерии — Инна Маликова — появилась на концерте жены Иосифа Пригожина в платье из темно-синего атласа с серебристой бахромой.

Сестра композитора Дмитрия Маликова опубликовала на своей страничке фото с Валерией. Напомним, недавно артистка отметила свое 53-летие.

«С днем рождения, моя любимая Валерия! Поймала и не хочу отпускать!!!» — подписала Маликова кадр с именинницей.

Примечательно, что для торжества Инна выбрала платье-рубашку из блестящей ткани. Солистка и руководитель группы «Новые самоцветы» подчеркнула талию черным кожаным ремнем с перфорацией и серебристой цепью. Ярким элементом наряда Маликовой стала бахрома. Переливающиеся нити украшали подол платья артистки.

Напомним, ранее международная топ-модель и эксперт в моде Кира Дихтяр называла бахрому трендом сезона.

Поклонники Инны оценили образ певицы. Они оставили слова восхищения в комментариях под совместным фото исполнительниц:

«Красотки», «Шикарные», «Стильные», «Невероятные красотки!», «Какие красоточки и умнички!», «Какие же вы роскошные!», «Светлые и нежные».

Напомним, невестка Валерии — Лиана Шульгина — тоже поздравила певицу в своем микроблоге.

Смотрите также: