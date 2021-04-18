«На кубиках»: восьмилетний сын Плющенко похвастался спортивным видом

Яна Рудковская с мамой, мужем и сыном решили отдохнуть на Мальдивах. Младшего Арсения в поездку брать не стали, оставив его дома с отцом блондинки и няней. В своем Instagram Гном Гномыч поделился снимком, на котором он позировал на побережье океана в желтых шортах Givenchy. Их стоимость, к слову, составляет 19 150 рублей.

«На кубиках», — подписал Плющенко свой снимок.

Правда, некоторые подписчики отметили, что восьмилетний спортсмен просто очень худенький и посоветовали ему поправляться.

«Кушай хорошо на отдыхе! Отличного отдыха! Заслужил!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Саша Плющенко занимается фигурным катанием в школе своего знаменитого отца. Мальчик делает успехи на льду и занимает призовые места на соревнованиях.

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