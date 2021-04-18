«Завидуем белой завистью»: Рудковская в изумрудном купальнике загорает на Мальдивах

Продюсер улетела в отпуск с мужем, мамой и сыном Сашей.

Яна Рудковская с семьей улетела в отпуск на Мальдивы. Компанию на островах ей составили муж, сын Саша и мама. А вот маленького Арсения, которому недавно исполнилось полгода продюсер решила оставить дома с няней и своим папой. В своем Instagram блондинка активно делится кадрами с отдыха. На одном из них она позировала в изумрудном купальнике рядом с Гном Гномычем.

«Хорошего отдыха! Завидуем белой завистью! А Саше в школу не надо ходить?» — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Рудковская отметила свой 46-й день рождения. А позже очередную годовщину знакомства с мужем Евгением Плющенко. Пара вместе вот уже 14 лет. Они воспитывают двух сыновей Сашу и Арсения.

Смотрите также: