«Я всех своих детей обожаю одинаково»: Валерий Меладзе высказался о наследниках

Музыкант Валерий Меладзе в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что очень любит всех своих детей. У него их всего шесть.

«Я не жалею, что у меня нет маткапитала. Мужчина должен сам зарабатывать. Я заработал отцовский приличный капитал. Любовь безгранична. Я всех своих детей обожаю одинаково. Дочери у меня рисуют. Они более тонко понимают искусство, чем я». Валерий Меладзе

Как отметила певица Анита Цой, она очень рада, что в семье Валерия Меладзе не так давно на свет появилась девочка.

«Валера – ты крутой. Мы с мужем отстаем от него намного. У нас всего один ребенок. Если бог дает, то надо брать. Если что Валера приезжай к нам в гости. Я всю твою ораву накормлю», — сказала певица.

Напомним, что у Валерия Меладзе трое детей от первой жены Ирины. Теперь столько же наследников от второй супруги певицы Альбины Джанабаевой.

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