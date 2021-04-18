«Давно я об этом мечтал»: Сергей Безруков покатал на спине веселящихся сына и дочь

В одной из последних публикаций личного профиля артист Сергей Безруков разместил кадры семейного утра выходного дня. Знаменитость отметил, как сильно любит детей и жену Анну.

Работа отнимает много сил и времени, однако дома художественный руководитель Губернского театра забывает о всех трудностях и плотных графиках. Почувствовать себя нужным артисту помогают его жена Анна Матисон, дочь Мария и сын Степан.

К слову, малыши не дают папе расслабиться даже ранним утром. Сергею пришлось вспомнить, как играть бодрого рысака. Дети забрались на отца и покатались на спине артиста, словно на коне. Однако Безруков не стал сопротивляться. Он признался, что давно мечтал о таком утре.

Также Сергей похвастался блинчиками, которые приготовила ему возлюбленная.

«Дом. Семья. Уют! Наконец-то… Вот честно, как же давно я об этом мечтал, дети проснулись и уже катаются верхом на папе… На кухне пахнет блинами… Аня потрясающе готовит… Такое было только в детстве, когда жил с родителями!! Всем хорошего выходного!» — написал Сергей в комментариях под роликом.

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