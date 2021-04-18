Квартиры в Москве и Франции, дача в Переделкино: кому досталось наследство дрессировщицы Дуровой

Наследство дрессировщицы Натальи Дуровой досталось ее внучке Елизавете. Причем артистка цирка никогда родственницу не видела. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

У Натальи Дуровой был сын поэт Михаил Болдуман. Мать он пережил всего на три года, умерев от цирроза печени. Елизавета — его внебрачная дочь, которую при жизни он не признавал. Мать девушки Инна Соловьева. Как отмечает женщина, все наследство досталось ее дочери.

«Мебель и все квартиры принадлежит моей дочери. Я ничем никогда не распоряжалась. Я была опекуном. Меня контролировали органы опеки». Инна Соловьева

Сегодня Елизавете принадлежат две квартиры в Москве, дача в Переделкино. У нее есть недвижимость во Франции. Кстати, мать девушки еще десять лет назад продала уникальную мебель из тополя 19 века, принадлежащую когда-то Дуровой. Меценат, купивший раритет, отреставрировал его и сейчас продает за 22 миллиона рублей.

Напомним. что дрессировщица Наталья Дурова умерла в 2007 году. На момент смерти ей было 73 года.

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