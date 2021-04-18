С папой за рулем: Бурак Озчивит предстал на редком фото с двухлетним сыном Караном

Бурак Озчивит в личном микроблоге поделился свежим снимком с двухлетним сыном Караном. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» не так часто показывает наследника в профиле своего аккаунта. Примечательно, что своего сынишку Бурак посадил себе на колени, при этом актер уверенно вел машину. Судя по всему, двухлетнему Карану очень хотелось представить себя в роли машиниста за рулем отцовской иномарки.

Для съемок Бурак Озчивит отрастил внушительную бороду. Маленький сын актера пока может похвастаться только пышной каштановой шевелюрой с вьющимися волосиками и пухлыми щечками. Своего мужа Фахрийе Эвджен называет любовью всей жизни, а сына — принцем.

«Шехзаде для Малкочоглу Бали-бея», «Какой хороший мальчик у вас», «Сынуля весь в папу», «Вырастет и будет грозой девчонок», «С таким красивым папой еще бы!! Должен стать просто мега-красавчиком», «И мама у малыша тоже очень красивая», — пишут фолловеры.

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