Пока мама занята с малышом: красавица-дочка Татьяны Арнтгольц увиделась с отцом

Иван Жидков в микроблоге поделился свежим кадром, на котором он запечатлен с 11-летней дочкой Машей. Судя по тому, что актер взял с собой и детский самокат, где-то рядом с ними бегает и его сынишка Степа.

Напомним, что теперь у Марии есть два младших братика. Мама девочка Татьяна Арнтгольц не так давно родила сына Данилу от Марка Богатырева. И пока актриса занята с малышом Маша проводит уикенд с отцом. Тем более, что Иван прекрасно ладит с наследницей. Мария вот-вот догонит папу по росту. В свои 11 лет девочка любит одеваться по-спортивному: худи, толстовки, трико, кроссовки — все модном и повседневно.

«Ого! Скоро догонит по росту!», «Неожиданно, Машуля уже такая взрослая стала?!», «А самокат для Степушки взяли?!», «Веселая семейка», «Ну Машка самая взрослая в семье — у нее теперь два братика!!», «Красавица просто!! Очень похожа на отца», — пишут фолловеры.

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