«Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло»: второй муж Пугачевой о ее романе с Борткевичем

Как отметил Александр Стефанович, скорее всего – это просто красивые слухи.

Второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал возможный роман исполнительницы с солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем, который ушел из жизни несколько дней назад.

«Что-то я не помню этой истории. Я знаю, что они познакомились до того, как Алла познакомилась со мной. Может это была красивая легенда. Я сам занимался придумыванием новостей, что Пугачева, к примеру, убила мужа утюгом. Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло. Леня был всеобщим любимцем. Самый красивый. И голос у него был самый красивый». Александр Стефанович

Напомним, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были вместе с 1977 по 1980 год.

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Что касается Леонида Борткевича, то его долгие годы называли тайным любовником Примадонны.

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