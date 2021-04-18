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«Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло»: второй муж Пугачевой о ее романе с Борткевичем

Как отметил Александр Стефанович, скорее всего – это просто красивые слухи.

«Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло»: второй муж Пугачевой о ее романе с Борткевичем
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал возможный роман исполнительницы с солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем, который ушел из жизни несколько дней назад.

Леонид Борткевич
Леонид Борткевич. Фото: Globallookpress.com

«Что-то я не помню этой истории. Я знаю, что они познакомились до того, как Алла познакомилась со мной. Может это была красивая легенда. Я сам занимался придумыванием новостей, что Пугачева, к примеру, убила мужа утюгом. Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло. Леня был всеобщим любимцем. Самый красивый. И голос у него был самый красивый».

Александр Стефанович

Напомним, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были вместе с 1977 по 1980 год.

Что касается Леонида Борткевича, то его долгие годы называли тайным любовником Примадонны.

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Александр СтефановичАлла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиЛеонид БорткевичПрограмма "Ты не поверишь!"