Вечеринка в деревне Грязь: 72-летняя Пугачева в платье под «зебру» и белых кедах встречала гостей

Еще 15 апреля свой день рождения отпраздновала Примадонна отечественного шоу-бизнеса Алла Пугачева. Певица с помпой отметила это событие — свое 72-летие в кругу самых близких. Среди приглашенных были замечены: Игорь Гуляев, Кристина Орбакайте, Ида Достман и многие другие.

Первыми звездную мамочку с днем рождения поздравили семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Они подарили Примадонне сюрпризы, которые приготовили собственными руками: открытки, рисунки, и конечно же, цветы. Алла Борисовна осталась в восторге от стихов, которые ей зачитали малыши. А на кухне Примадонну ждал праздничный завтрак: ее любимые пирожки из детства по-специальному рецепту. Это угощение, по словам мужа певицы, для именинницы готовят раз в год.

Вечером Алла Пугачева устроила пышное торжество в подмосковном особняке в деревне Грязь. Своих гостей именинница встречала в оливковом жакете и платье оверсайз под «зебру». Лук певицы дополнили белые кеды. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что артистка любит одеваться по-молодежному. Да и в целом после замужества Примадонна заметно похорошела и постройнела. В этом есть заслуга и Максима Галкина, который окружил певицу заботой и любовью.

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