«Королева имеет право на любой ход»: Киркоров высказался о затяжной ссоре с Пугачевой

Звезды не общаются уже несколько лет.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о затяжной ссоре со своей бывшей женой певицей Аллой Пугачевой. Она не пригласила его на свой 72-й день рождения. Журналисты поинтересовались, что творится в его отношениях с Примадонной.

«Это вопрос не ко мне», — кратко сказал Киркоров.

«А почему вы уходите от вопроса?» — продолжили допытываться акулы пера. «А по кочану. Много будешь знать – скоро состаришься», — отшутился поп-король.

Поговаривают, что Примадонна несколько лет назад не поздравила Киркорова с днем рождения и он на нее обиделся. Сам музыкант прокомментировал эту информацию.

«Женщина всегда не помнит. Я все свои даты помню. Они — женщины. Им можно все. Королева имеет право на любой ход», — сказал Киркоров.

Напомним, что Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Они были вместе с 1994 по 2005 год.

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