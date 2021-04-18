Спортивный костюм цвета крем-брюле и мюли: Лопырева показала, во что она одевается обычно на самом деле

Худи и треники в этом сезоне уже не считаются дурным тоном.

Виктория Лопырева в личном блоге призналась, что она в обыденной жизни несколько отличается от того образа, что транслируется в Сети и на экране ТВ. Глядя на ее фото и видео у многих могло сложиться мнение, что она по большей части ходит в нарядных платьях, но на самом деле в обыденной жизни она предпочитает комфортную одежду. Как выглядит один из ее любимых образов она представила на фото.

Оказалось, что это обычный спортивный костюм с худи и прямыми брюками оттенка крем-брюле. Его звезда примерила вместе с цветастыми мюлями на толстой подошве.

Ранее о том, что худи сейчас очень актуальны и давно перешли из спортзалов в повседневность рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор. А стилист Александр Рогов на своем YouTube-проекте «Шоп-контент» советовал присмотреться к треникам, которые он сам любит сочетать с классическими пиджаками и тренчами. Мода на соединение делового и спортивного стилей появилась из-за пандемии, так как люди привыкли одеваться удобно.

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