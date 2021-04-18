«Включать крики Епифанцева я им буду постоянно»: Малибу уже несколько лет воюет с соседями

Модель Олеся Малибу в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что объявила войну соседям, которые где попало бросают в подъезде коляски, самокаты и сани.

«В один прекрасный день все самокаты и сани я отнесла к мусоропроводу. Я этих детей, которые на них катаются, не рожала и ответственность за них не брала. Им пришлось весь свой хлам разнести по норам. Они меня после этого просто возненавидели. Отключили мне свет, когда я уезжала. У меня была вонь потом такая в холодильнике. Я им включала за это Епифанцева. На Ютубе есть десять часов криков Епифанцева». Олеся Малибу

Как отметила Олеся Малибу, соседи хотят, чтобы она убрала все камеры видеонаблюдения в подъезде. «Одна соседка всех жильцов дома настроила против меня. Они считают, что я развратная женщина. Я выиграю суд. Настроена на победу. Но включать Епифанцева я им все равно буду постоянно», — заявила звездная модель.

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Отметим, что конфликт Олеси Малибу с соседями длится уже не один год. Жильцы дома считают, что модель постоянно водит к себе мужчин и развлекается в квартире с ними.

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