«Квадратная»: Проскурякова решила принарядиться, но нарвалась на критику хейтеров из-за платья

Удивительно, как обычное платье звезды может повлиять на нервы и эмоции обычных людей. Юлия Проскурякова в настоящий момент проводит отпуск вместе с мужем Игорем Николаевым и дочкой Никой в Дубае. Накануне вечером она решила принарядится для семейного променада по побережью в наряд, который наверняка посчитала симпатичным. Но, увы, часть ее фолловеров с этим не согласилась.

Девушка примерила белое платье в мелкий черный горох с ремешком по талии в тон. Романтичный наряд также имел трендовые сейчас рукава-фонарики и юбку-плиссе выше колен. Супруга народного артиста при этом не стала мудрствовать над прической, затянув волосы в хвост, а ноги она обула в обычные кроссовки.

«Юлечка, очень неудачная модель платья. Простите, пожалуйста! Не надевайте больше его», «Просто невпопад», «Квадратная сама или это платье такое?», «Тоже заметила, полнит сильно», «Как баба на чайнике. Ужас», — можно увидеть в блоге Проскуряковой.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что на защиту образа артистки тоже встало немало пользователей Сети.

«А на мой взгляд, очень красивая модель и удобная для Юлечки. Все мы одеваемся так, как нам удобно», «Кто они? Чтобы судить? Юля, вы — супер, вам все идет», «А давайте я, совершенно чужой человек, буду советовать, как вам одеваться. Ну что за люди бестактные. Она же не платье выставляет как модель, а делится приятными моментами своей жизни. Вот уж извините», — также отметились люди в Instagram блондинки.

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